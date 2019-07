DAB+ : Latina, Swigg, OÜI FM, Vibration et Forum arrivent à Nantes

Déjà présentes en FM en Pays de la Loire, à Angers, Vibration et Forum (premières émissions en DAB+) vont pour la première fois émettre à Nantes en DAB+, un nouveau mode de diffusion de la radio.

Trois nouvelles radios thématiques débarquent dans la région à la Roche-sur-Yon, Nantes et Saint Nazaire. Les habitants de la région vont pouvoir désormais accéder à des radios aux "formats uniques" : le meilleur de l’ambiance latino avec Latina, une plongée dans la musique et la culture urbaines avec Swigg et tout le répertoire rock avec Oui FM. Ces 5 radios sont développées par le groupe 1981.