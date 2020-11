Crooner Radio innove avec un flux d’images synchrones

Avec son système propre intitulé "Climax", lui valant la qualité d’entreprise innovante par Bpifrance, Crooner international SAS propose un flux d’images synchrones avec son programme audio. Au-delà du classique affichage des artistes présentés à l’antenne, viennent s’ajouter la météo, des bandeaux informatifs ou des images d’accompagnement. Des photos des animateurs et des images publicitaires synchrones sont aussi diffusées avec l'audio.

"Il ne s’agit pas de faire de la radio un flux vidéo, qui pourrait distraire l’automobiliste ou nuire à la qualité de média d’évasion qu’est la radio, bien plus puissant et stimulant que la média télé. Les images s’affichant sont fixes, travaillées, pour contribuer à donner une belle unité au programme" explique la radio qui devrait commercialiser son système "Climax" auprès d’autres radios.