Crise : en 2020, le marché publicitaire devrait dégringoler de 22%

Le durcissement des mesures sanitaires qui ont été adoptées face au rebond de l’épidémie devrait provoquer une nouvelle rechute de l’économie au quatrième trimestre qui se traduirait par une contraction du PIB en 2020 comprise entre -10 et -11%. Sur le marché publicitaire, les 5 grands médias et le digital, l’impact du second confinement entre novembre et décembre serait d’environ 25% de celui du premier, entre mars et juin. Les dépenses publicitaires dans l’ensemble des 5 grands médias et des médias numériques seront en baisse de -12,9% en 2020, soit 1 à 2 points en dessous de celle du PIB. Globalement, le marché publicitaire devrait connaître en 2020 une baisse de -22%.