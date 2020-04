Covid-19 : une grande opération de soutien scolaire avec Radio Classique

Pendant 30 minutes chaque jour, les élèves pourront retrouver "le plus passionnant des historiens" qui reviendra sur les grandes périodes de leur programme, mais pas seulement Franck Ferrand consacrera également ses émissions aux grands auteurs et aux grandes oeuvres de la littérature française De quoi permettre aux élèves de réviser l'Histoire et le Français avec un professeur enthousiasmant Franck Ferrand abordera, par exemple, Madame Bovary (le 9 avril), Le dernier empereur de Rome (le 13 avril), La Paix de 1919 (le 15 avril) ou Malraux (le 18 avril), L'effroyable grippe espagnole de 1918 (le 24 avril).