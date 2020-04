Covid-19 : nouvelle série produite par Seprem Productions

Au sommaire de cette série, 5 chroniques d’information de 1’45’’ avec des conseils pour cuisiner, jardiner, bricoler, faire le ménage, ou encore jouer en toute sécurité, et un message de 30’’ sur la prévention des risques d’accidents domestiques. Ce dossier de presse sonore est proposé à 1 000 radios et webradios pour une libre diffusion partout en France métropolitaine et dans les Dom-Tom, pendant toute la durée du confinement.

