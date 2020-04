Covid-19 : nouvelle performance des musiciens du Philhar' de Radio France

Dans le cadre particulier du confinement, les musiciens ont choisi d'interpréter depuis leur domicile, Love Theme, tiré du film "Les temps modernes" de Charlie Chaplin (thème repris par Nat King Cole pour la célèbre chanson "Smile"). Une œuvre choisie par les musiciens de l’Orchestre pour sa qualité artistique et la portée du message universel, spécialement arrangée pour l'occasion par le compositeur et chef d’orchestre américain Timothy Brock.

Pas moins de 100 musiciens et membres de l’équipe ont participé à la réalisation de ce clip, en collaboration avec le département vidéo de Radio France, pour se mobiliser, aider Unicef et sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité d'apporter un soutien aux enfants qui en ont plus que jamais besoin.