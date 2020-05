Covid-19 : nouvelle date pour déposer votre dossier FSER

"Suite à vos remontées et aux demandes de repousser à nouveau la date de dépôt des dossiers, que la CNRA a défendu auprès de la DGMIC, le Ministère nous informe aujourd'hui de la prolongation d'un mois à nouveau, fixant le délai au 15 juin 2020" peut-on lire sur le compte Twitter de la CNRA (Confédération Nationale des Radios Associatives).Du côté du SNRL (Syndicat National des Radios Libres, on prévient : "nous rappelons qu'il est dans l’intérêt des radios de tout mettre en œuvre pour envoyer le dossier complet le plus rapidement possible, afin de recevoir la subvention d'exploitation rapidement. En effet, les instructeurs examinent au fur et à mesure de leur arrivée les dossiers et les versement devraient intervenir dans les prochaines semaines".