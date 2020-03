Covid-19 : les radios indépendantes sont mobilisées

Malgré une contraction sans précédent de leurs recettes publicitaires et les mesures sanitaires qui bousculent leur organisation, les radios des Indés Radios maintiennent leurs antennes et s’adaptent pour faire face à cette crise. La plupart des radios ont adopté de mesures pour éviter à l’ensemble de leurs salariés dont les journalistes et animateurs de se déplacer. Les radios ont chacune, en fonction de leur territoire et de leurs spécificités, mis en place de nombreuses initiatives pour informer, soutenir l’entraide, distraire ou rassembler. "La radio, disponible en FM ou en DAB+, est un formidable vecteur d’information et de lien social. L’ensemble des 130 radios des Indés Radios est mobilisé pour informer, relayer et favoriser les initiatives solidaires, distraire et rassembler les auditeurs à distance au cœur des territoires" a rappelé Jean-Éric Valli, Président des Indés Radios.