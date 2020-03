Covid-19 : les médias d’infos généralistes plébiscités

Ce sont plus de 335 millions de visites, en 48 heures, qui ont été effectuées sur la centaine de marques de médias d’Information contrôlées par l'ACPM. Soit le triple de fréquentation d’une période normale, dont 80 % réalisés sur les supports destinés aux terminaux mobiles (sites mobiles, AMP et applications).

On note également que les jours qui suivent le premier tour des élections municipales restent sur de très hauts niveaux de consultation et présagent de la poursuite de la forte consommation de ces médias.