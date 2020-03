Covid-19 : le CSA Belge poursuit ses missions et adapte son cadre de travail

Sauf nécessité, le travail à domicile sera d’application pour l’ensemble des agents du CSA et les tâches de chacun seront adaptées afin de mieux répondre aux besoins du personnel, notamment pour les parents de jeunes enfants qui seront amenés à s’organiser dans les prochains jours. Les réunions physiques du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA seront remplacées par des conférences électroniques dans un premier temps.

Le CSA s’engage à poursuivre pleinement ses missions : "nous appelons les régulés et les publics du CSA à privilégier le mail et éviter la prise de contact par le biais des lignes téléphoniques fixes de notre institution. Nous vous assurons qu’un suivi rapide et efficace sera donné pour chacune de vos demandes".