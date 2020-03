Covid-19 : l'entreprise WorldCast Systems se réorganise

Avec des bureaux situés en Europe, en Asie et aux États-Unis, l'entreprise suit les recommandations données par les différentes autorités locales pour assurer la santé de ses proches, de son personnel et de ses partenaires. Depuis avant-hier, et jusqu'à nouvel ordre, les équipes ne voyageront plus et le siège en France, ainsi que les bureaux régionaux à Belfast, Miami et Kuala Lumpur n'acceptent plus de visiteurs : "Nous avons également demandé à la plupart de nos employés de télétravailler, en nous assurant qu'ils sont entièrement équipés et disponibles pour les clients par e-mail, téléphone ou via des réunions virtuelles" indique une note. "Nos équipes prennent leurs dispositions concernant l’annulation des salons tels que CABSAT, NAB, MPT et Broadcast Asia, ainsi que des réunions prévues avec les clients. Nous préparons actuellement des expériences numériques pour nous permettre de poursuivre nos engagements commerciaux en ces temps difficiles".