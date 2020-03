Covid-19 : durant la crise Hotmix mise sur Hotmix Sunny

Avec ce flux, l'équipe d'Hotmix promet à ses auditeurs de les "bercer par les rythmes ensoleillés". Sur Hotmix Sunny , les programmateurs ont composé une sélection de plusieurs centaines titres réunissant les hits les plus positifs, dansants et ensoleillés de ces 30 dernières années.Hotmix Radio propose actuellement 21 flux différents, des Années 80 aux titres d'aujourd'hui, regroupés sous de grands thématiques : "Fiesta", Frenchy", "Hot", "Funky", "Rock" ou encore "Metal", "Latino" ou le très intéressant flux "Lounge". En février dernier (lire ICI ), Hotmix a généré plus de un million d'écoutes actives depuis la France et près de 4 millions à l'international pour une durée d'écoute supérieure à 39 min.