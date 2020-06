Covid-19 : de nombreuses radios locales devraient disparaitre en Europe

Les pertes économiques atteignent au minimum 25% et grimpent jusqu’à 80% dans certains secteurs, en particulier les télévisions et radios commerciales et les chaînes thématiques dédiées au sport. À l’échelle européenne, les premiers résultats montrent un impact plus marqué sur les médias locaux et régionaux, notamment allemands, français, italiens, portugais, slovènes, lettons et belges. Les conséquences pourraient être radicales pour certains médias. Le régulateur des médias en Slovénie estime quant à lui que 30 à 50 % d’entre eux pourraient disparaitre du marché. La disparition d’une part significative des médias locaux aurait un impact considérable, notamment sur la production et la diffusion des informations locales.