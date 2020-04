Covid-19 : cuisiner comme un chef grâce à RTS

Voilà une expérience interactive et gourmande. Le concept : le temps d'une émission filmée, 10 auditeurs de RTS deviennent élèves d'un chef de la région pour préparer de bons petits plats et apprendre les secrets de leurs recettes. Confinement oblige, les chefs et les auditeurs cuisineront ensemble en direct mais chacun depuis leur cuisine. Pour sa première émission qui aura lieu mercredi 6 mai, RTS a invité le jeune chef Sétois Jordan Yuste du restaurant L'Arrivage à Sète et candidat Top Chef 2020.

Confiné depuis les cuisines de son restaurant, le chef concoctera pendant 1 heure avec les auditeurs de RTS un filet mignon de porc laqué aux asperges vertes, sabayon estragon, pamplemousse et sésame. Une recette créative à l'image du chef dont les ingrédients sont à retrouver sur le site internet de RTS. Les auditeurs doivent s'inscrire sur rtsfm.com. Inscription ouverte jusqu'au 4 mai. Tirage au sort le lundi 4 mai.