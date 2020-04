Covid-19 : c'est (déjà) la fin de la saison à Radio France

La pandémie que connait le pays impose cette décision difficile qui touche malheureusement tout le monde de la musique, du spectacle et de la culture en général. Les billets achetés par les spectateurs seront automatiquement remboursés et tout est mis en oeuvre pour procéder au remboursement dans les meilleurs délais. Toutefois, dans ce contexte tout à fait exceptionnel et compte tenu du nombre important de concerts annulés, les remboursements pourraient s'étaler sur plusieurs semaines. Cette période étant soumise a l'évolution de la situation, le public est invité à consulter régulièrement la liste des concerts annulés et toutes les informations utiles concernant la saison prochaine sur maisondelaradio.fr. Le guichet de la billetterie de Radio France ainsi que le service d'accueil téléphonique sont fermés jusqu'à nouvel ordre mais restent à disposition via contact.billetterie@radiofrance.com