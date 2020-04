Covid-19 : annulation de la tournée en Asie du "Philhar"

Par ailleurs, le programme d'échange culturel France-Chine, initié par Radio France, continuera à s'enrichir dans les prochaines années avec de nouvelles tournées en projet en Chine pour les formations musicales de Radio France, l'Orchestre National de France en 2021, puis le Chœur de Radio France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 2022. Les saisons musicales à Radio France seront également nourries de la présence d'artistes et compositeur(trice)s chinois et d'échanges avec des musiciens du China Philharmonic Orchestra.

Ce programme est en partenariat avec le Festival Croisements, l'Institut français de Pékin, l’Institut français (Paris), la France China Foundation et le Comité France Chine et bénéficie du soutien de la Fondation Musique et Radio - Institut de France (fondation de Radio France), et de son Cercle des Amis-Chine, présidé par Daniel Chan.