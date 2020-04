Covid-19 : TDF assure la continuité de ses services

TDF a mis en place un Plan de Continuité d’Activité (PCA) visant à garantir la plus grande continuité de ses services : diffusion de la Télévision Numérique Terrestre et de la radio, infrastructures télécoms et réseaux de fibre optique. Dans son centre de supervision, situé aux Lilas dans le Fort de Romainville (93), TDF a adapté le fonctionnement des équipes pour les préserver et maintenir un service de qualité. Face à l’augmentation du trafic observée sur le réseau internet, la Télévision Numérique Terrestre est d’importance vitale.

Dans la mesure du possible, les déploiements de nouvelles infrastructures fibre et télécoms se poursuivent, notamment dans les zones rurales. TDF n’a pas recours aux aides publiques et n’a pas mis en place de chômage partiel. L’entreprise s’efforce de maintenir le plus haut niveau d’activité possible.