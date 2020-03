Covid-19 : RTL lance de nouveaux podcasts

Dans la continuité de son dispositif spécial, RTL propose également des nouveaux podcasts pour informer ses auditeurs. Hors-série "Lenglet-co" : crise du coronavirus", tous les jours avec Catherine Mangin et François Lenglet "pour tout comprendre des évolutions et révolutions en cours en France, en Europe et dans le monde" liées à la crise du Covid-19. Également "RTL et vous" avec Philippe Corbé qui aide à faire le tri entre les annonces inquiétantes et les rumeurs, parfois malveillantes, qui circulent dans cette crise du coronavirus.

Pensés et produits par RTL Originals pour une consommation "non linéaire" avec une narration et une réalisation spécifique, ces nouveaux contenus sont disponibles sur RTL.fr et sur les plateformes numériques partenaires.