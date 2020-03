Covid-19 : RFM aussi en mode télétravail

Après avoir lancé le 16 mars dernier une cagnotte participative au profit des personnels hospitaliers, "Le Meilleur des Réveils" animé par Élodie Gossuin et Albert Spano met en avant ces corps de métiers et toutes les personnes dont le travail en ces conditions difficiles est salué. Tout au long de la journée, la radio du "Meilleur de la Musique" propose des activités à faire chez soi. Au programme : à 11h, RFM offre à ses auditeurs un cours de sport vidéo à suivre sur la page Facebook RFM. À 14h, un artiste de la playlist RFM rejoint le mouvement et interprète, depuis chez lui, un live inédit diffusé sur les réseaux sociaux de la station. Tout comme la matinale, Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli utilisent les ondes pour offrir de vrais moments de partage en donnant tous les jours, de 16h à 20h, la parole aux auditeurs, en passant leurs messages à l’antenne, dédicaces et mots d'anniversaire.