Covid-19 : RFM a lancé une cagnotte Leetchi

Ce lundi 16 mars, l'équipe de RFM a lancé une cagnotte dont les sommes récoltés permettront de "soutenir les personnels soignants". En parallèle, et à chaque session du jeu sur RFM, la station ajoute la somme de 50 euros à cette cagnotte. " Plus que jamais, en cette période de crise sanitaire, RFM et ses équipes sont solidaires des personnels soignants dévoués à la population" tient à rappeler la radio du "Meilleur de la Musique" dans un communiqué.Les auditeurs peuvent accéder à cette cagnotte en ligne ICI