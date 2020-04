Covid-19 : RDL s’engage en diffusant "Pour les gens du secours"

Les trois artistes ont tenu à ce que leur engagement personnel soit porté par l'association Le Collectif qui oeuvre pour les enfants hospitalisés. Le Collectif reverse l’intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l’intégralité des droits d’auteurs à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.

Pendant le confinement, toute l’équipe de RDL est plus que jamais mobilisée pour assurer "une antenne vivante, proche des ses auditeurs, pour les écouter, les rassurer, les conseillers, avec des intervenants, des experts"... Les auditeurs ont plus que jamais la parole.