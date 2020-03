Covid-19 : Pyrénées FM continue d'informer et de distraire

"C'est ainsi que nous donnons plus encore la priorité aux informations locales et régionales le tout distillé dans un programme musical varié . Nous proposons également à ceux qui le souhaitent de transmettre à leurs proches et amis leurs messages de soutien et de réconfort qui seront diffusés sur notre antenne" explique la radio. La priorité est donnée au direct à travers les interviews téléphoniques réalisées avec ses auditeurs. "Dans ces moments là, Pyrénées FM reste plus que jamais la radio de proximité, du service et de la bonne humeur". Par ailleurs, les animateurs et les journalistes n’interviennent qu'en solo et parfois dans des studios déportés.