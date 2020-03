Covid-19 : Océane : des programmes pour rompre l'isolement

Dons du sang, prêt d'un camion avec chambre froide pour livrer les villages oubliés, solutions pour désengorger les pharmacies, actions solidaires dans le monde agricole... la radio Océane veut relayer toutes les bonnes idées et initiatives près de chez ses auditeurs. Grâce à la magie de la radio, ils partent dans le Morbihan, à la rencontre d’un animateur de ludothèque et de ses idées de jeux à créer à la maison pour s’amuser en famille ou participent à l’écriture d’un roman en commun avec un collectif de théâtre...

Ainsi, Océane veut contribuer "à maintenir le lien avec vos proches et ouvre son antenne pour partager vos messages" indique la radio qui invite les auditeurs à partager leurs messages.