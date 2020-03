Covid-19 : Nostalgie Belgique ouvre "Le Bureau des bonnes nouvelles"

À tout moment, la journaliste Stéphanie du Bois peut désormais interrompre les programmes de Nostalgie pour partager les infos positives en cette période particulière. Elle scrutera quotidiennement les bonnes nouvelles : arrivée de nouveaux masques de protection, points sur les recherches scientifiques, élans de solidarité, mouvements citoyens… Plusieurs fois par jour, "Le Bureau des Bonnes Nouvelles" partage donc du contenu inspirant et toutes les avancées dans la lutte contre le Covid-19. Plus que jamais, Nostalgie veut rester proche de ses auditeurs, les informer et les divertir de manière constructive durant ces semaines de confinement.