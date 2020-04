Covid-19 : NRJ Global lance le service "24 Heures Chrono"

"24 Heures Chrono" se revendique comme un dispositif inédit et surtout réactif à la radio comme sur l'Audio Digital puisque tout est réalisé dans un délais maximum de 24 heures. Ce délais (applicable les jours ouvrés) comprend la création d’un message audio d’une durée maximum de 30 secondes sous réserve d’un brief créatif complet reçu 24 heures avant (produit, points forts, ce qu’il faut impérativement retrouver dans le spot, mots clés, ton (voix), signature, mentions légales …) et un planning confirmé la veille de diffusion avant 11h. Comme pour toute prestation, NRJ Global doit disposer de l’attestation de mandat et de la fiche client (disponible sur demande) pour un nouveau client chez NRJ Global.Une adresse mail a même été créée pour l'occasion : 24heureschrono@nrjglobal.fr