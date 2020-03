Covid-19 : Manylam Mao travaille et dort dans les studios de Lyon 1ère

LLPR – Comment vous organisez-vous au quotidien ?

MM - C'est une très bonne question. Je me lève plus tard, je dors un peu plus, bercée par la programmation musicale de Lyon 1ère. Je vis ma vie normalement dans un loft de 100 m2 avec un coin cuisine, un lavabo et des toilettes. Je regrette seulement une douche ou une baignoire. C'est un défi que j'aborde avec beaucoup de positivité comme d'habitude et je me dis qu'on en rigolera très bientôt ! J'anime "La Matinale" entre 7h et 10h comme tous les jours et comme d'habitude en direct, en compagnie de mon fidèle acolyte et journaliste Amaury Meygret, qui arrive tous les matins à 6h. Bien évidemment, il prend toutes ses précautions pour venir au studio. Et nous prenons nos distances de sécurité. Je suis déjà très heureuse de travailler avec lui tous les jours car nous formons une très belle équipe mais aujourd'hui encore plus que jamais. Sa présence est aussi très importante pour mon moral, bien sûr aussi pour le maintien des actus locales. Nous nous soutenons moralement et nous nous épaulons pour répondre au standard et répondre à nos auditeurs. Et il y a forcement plus de coups de fils, d'échange SMS et de communication sur les réseaux sociaux pour garder contact avec toute l'équipe qui est maintenant en télétravail. Je pense notamment à Marine Roye qui est notre chargée de communication, Loic Manac qui anime "On en parle" entre 10h et 13h et Rémy Bertholon qui anime la tranche 16h-19h. Nous restons encore plus motivés que jamais et nous donnons toute notre énergie pour nos auditeurs de prés ou de loin.