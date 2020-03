Covid-19 : Le SNRL présente un questionnaire à toutes les radios

Franck Riester a débloqué 10 M€ pour la filière musicale, charge au Centre national de la musique de répartir cette somme. Le SNRL (Syndicat national des radios libres) y portera une attention particulière. "A ce jour, nous n'avons pas d'évaluation raisonnable sur les pertes financières directes et indirectes pour les radios et il serait indécent d'avancer un chiffre. Afin d'établir un diagnostic fiable et de manière responsable, nous avons l’initiative d'un premier questionnaire d’évaluation en urgence." Le SNRL reviendra vers le Ministre et le Conseil national de la musique pour évoquer, le moment venu, les solutions afin de pallier aux difficultés rencontrées par le radios. Dans l'immédiat, le syndicat attend des garanties de sécurité (notamment en termes de produits-barrière) pour assurer la sécurité sanitaire et la circulation d'urgence des équipes, acteurs essentiels de l'information de proximité.