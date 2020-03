Covid-19 : La CNRA veut anticiper l'après-crise

C'est dans le dossier 2021 que les conséquences du Covid-19 et du nécessaire confinement se verront. En effet, aujourd'hui les radios ne peuvent plus développer leurs actions sur leur territoire."La plupart de nos radios assurent uniquement un service d'information et n'ont plus la possibilité de développer les actions exceptionnelles, significatives et remarquables qui leur permettent la subvention sélective. En premier lieu, l'éducation aux médias auprès des populations" fait remonter la CNRA qui signalent que les radios perdent actuellement des partenariats qui induiront inévitablement des conséquences négatives sur leur budget 2020 : "nous demandons que puisse être envisagée la reconduction automatique en 2021 du montant du nombre de points de sélective qui seront obtenus en 2020 sur la base du dossier 2019" réclame la confédération.