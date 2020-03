Covid-19 : K6FM lance "Un jour, un commerçant"

Chaque jour donc la rédaction de K6FM contactera un commerçant ouvert afin de prendre des nouvelles, et valoriser son commerce et ses actions en faveur de la population. L’interview sera diffusée dans les infos du matin ou du midi, et en podcast intégral agrémenté d’un article de présentation sur k6fm.com et sur l’application gratuite K6FM. "Cette nouvelle chronique ne s’adresse pas qu’aux clients de la radio, mais bel et bien à tous les commerçants de la métropole dijonnaise" explique K6FM. Les commerçants intéressés peuvent se manifester en contactant la radio par mail à l’adresse contact@k6fm.com Pour le premier épisode, c'est une boulangerie dijonnaise qui a été mise en avant.