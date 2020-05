Covid-19 : K6FM a offert plus de 10 000 € d’espace antenne aux commerçants

"Notre service commercial, d’abord confiné, a rapidement repris du service en télétravail pour rester au service des commerçants, et surtout leur proposer la diffusion de messages positifs permettant de garder le lien avec leurs clients. Grâce à des offres commerciales exceptionnelles, une grosse vingtaine de commerces a pu communiquer, et K6FM leur a offert pour un peu plus de 10 000 € d’espace antenne supplémentaire". Ainsi plus que jamais, K6FM est restée active et au service de ses auditeurs, de ses clients, et plus généralement de la population de Côte-d’Or. "Une grande fierté pour nos équipes qui vont continuer l’effort en mai, avec des programmes et des offres commerciales adaptées à la situation, accessibles à tous".