Covid-19 : Europe 1 lance le podcast "Ma Question Coronavirus"

Peut-on être contaminé en faisant ses courses ? Comment gérer l’anxiété liée au confinement ? Est-il possible d’attraper le virus deux fois ? Depuis l’annonce des mesures de confinement visant à contrôler la pandémie de coronavirus, les questions se bousculent et les auditeurs ne savent pas toujours comment y répondre. Avec ce nouveau podcast, Europe 1 poursuit l’initiative #RadioOuverte inaugurée à l’antenne pour les épauler au quotidien dans leur recherche d’information. Chaque jour, tout au long de la journée, la rédaction de Europe 1 se mobilise pour livrer aux auditeurs le meilleur des informations, des conseils et des astuces distillés dans les programmes de l’antenne. Les journalistes de la radio et le Docteur Jimmy Mohamed,spécialiste santé de la station, les accompagnent sur les thématiques santé, droits, enfants ou travail pour faire face à cette situation sans précédent.