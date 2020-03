Covid-19 : Delta FM : une équipe mobilisée au service de la population

Seuls un animateur et une journaliste sont présents physiquement dans les studios, chacun dans son espace de travail. Les autres animateurs et journalistes assurent les émissions et co-animation en direct ou léger différé depuis leur appartement ou résidence. Six mini-studios ont ainsi été déployés permettant de maintenir en grande partie les contenus comme des jeux, l’info trafic et les info locales matin, midi et soir. L’ensemble des appels du standard ayant été réorienté Un groupe Facebook a été créé " Delta Entraide " où depuis une semaine, les auditeurs et internautes de Delta FM apportent leurs témoignages, aides, questions et initiatives sur le territoire de la Flandre Côte d’Opale. Le tout est relayé à l’antenne.