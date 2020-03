Covid-19 : "Continuez à vivre" avec Vivre FM

"Continuez à vivre" se positionne comme une émission spéciale "afin de permettre à nos auditeurs d'être informés sur le Covid-19 et d'apporter des éléments de réponse face à leurs interrogations" précise la radio. "Notre rôle associatif, d’information et de lien social est crucial dans cette période, et vous êtes invités à nous contacter afin de témoigner si vous le souhaitez sur les mesures que vous avez prises notamment". Ce mercredi à 11h, Vivre FM diffusera la première en direct et à distance. Elle sera placée sous le signe de cette interrogation : "Confinement : pourquoi nous devons jouer le jeu ? ". Ce jeudi, la radio s'intéressera aux conséquences du Covid-19 sur l'entreprise et ce vendredi sur la façon de confiner un centre médico-social.