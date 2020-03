Covid-19 : les radios de la RTBF adaptent leur programmation

Classic 21 reste proche de ses auditeurs et aménage ses programmes pour traverser cette crise avec eux. La chaîne propose plusieurs séquences "Live" pour compenser les annulations et reports de concerts afin de marquer un soutien aux musiciens et aux auditeurs. La séquence Culture devient un "Best of Auvio" qui invitera à parcourir les meilleurs contenus musicaux rock de la plateforme.

À partir de ce lundi, Pure est en "wishlist" de 10h à 18h. L'équipe propose tous les jours de faire passer les messages des auditeurs. Et pour leur faciliter la vie et leurs déplacements, ils peuvent tenter de gagner un abonnement d’une valeur de 100 euros à un site de livraison à domicile de produits sains et bios.





"La RTBF sera aussi à vos côtés pour répondre à vos questions et vous divertir par un contenu très riche sur ses différents médias radio, web et télé : programmes enfants sur OUFtivi, films et séries, documentaires, magazines, émissions culturelles et musicales, etc." explique un communiqué.