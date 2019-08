Coup d'envoi de la saison : voici les principales nouveautés de cette rentrée

Une fois n’est pas coutume, Europe 1 est celle à subir les plus importants changements, au regard des mauvais résultats d’audience de la saison passée (en dessous des 6 % AC). Les tranches du matin et du soir sont revitaminées en infos, avec des journaux plus longs. La quasi totalité de la journée est bouleversée. Exit les matinaux Nikos Aliagas, Audrey Crespo-Mara et Jean-Michel Aphatie qui ont quitté la station pour rejoindre leurs provenances d'origine : la Tour TF1. Matthieu Belliard (en une du prochain magazine de La Lettre Pro de la Radio), qui officiait sur la tranche 17h/20h la saison passée, reprend la matinale sur une version élargie de 6h à 9h. Les journaux d'informations de 7h et 8h seront étirés et l’interview politique est menée par Sonia Mabrouk qui officiait également sur la tranche du soir la saison dernière. Philippe Vandel, revient à la case départ, en matinée entre 9h et 11h pour une émission médias / culture, rappelant "Village Médias" qu'il animait il y a deux saisons. Anne Roumanoff est à l’antenne de 11h à 12h. Mathieu Noël et sa bande sont déplacés du 5h/7h au 16h/18h, une tranche fortement concurrentielle à l'heure où les Grosses Têtes de RTL règnent sans partage.