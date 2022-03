Couleur 3 lance CouCouleur 3, un projet sonore novateur et nomade

Du son multi directionnel, du son interactif, du son chuchoté ou décapant… la diversité traverse les quatre stations - dont deux tunnels sensoriels - qui constituent l’installation. Grâce aux nouvelles technologies et au savoir-faire de la chaîne, ses meilleures émissions s’écoutent et se regardent dans des versions totalement nouvelles.

Quelques 32 haut-parleurs permettent d’affiner et d’affoler les perceptions avec Les Orties, Les Métissages, Nuit Blanche ou encore Zéro Infini : "Le son évolue et nous aussi. Couleur 3 a une longue histoire d'expérimentations sonores et à 40 ans, c'est l'âge de se réinventer", relève Antoine Multone, chef d’antenne de Couleur 3.