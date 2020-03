Coronavirus : "de nombreuses campagnes ont déjà été annulées" selon Michel Colin

- Il faut réfléchir aux besoins de communication des entreprises et collectivités et leur proposer des solutions clés en mains, réactives. C’est de la communication de crise. Mais les annonceurs ne savent pas toujours comment communiquer et sur quels supports. D’où l’intérêt d’être force de proposition. C’est l’occasion de prospecter dans des secteurs d’activités inhabituels, pour aller chercher des nouveaux clients qui pourront remplacer les campagnes perdues. Le calendrier Mediatic est utile pour cela et permet d’identifier des prétextes à communiquer. Par exemple, la semaine du compostage fin mars, les Journées européennes des métiers d’art début avril, la semaine du développement durable et la fête des voisins en mai, etc. Les radios peuvent aussi soutenir le commerce local, avec des jingles en intro des écrans pub locaux comme l’a fait Radio Isa en décembre dernier. Enfin, pour remplacer les campagnes perdues, certaines radios vont proposer des campagnes à prix réduits en dernière minute. Beaucoup de gens font des provisions dans les grands magasins où certains rayons génèrent des ventes exceptionnelles. Le e-commerce profite aussi de la situation