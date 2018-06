Copil Salon Radio & Audio Digital 2019

De 15h à 16h, le Copil de la prochaine édition du Salon Européen de la Radio & de l'Audio Digital permettra de faire un rapide bilan de la précédente édition et de poser les bases de la prochaine qui mettra notamment en avant les professionnels de la radio issus de l'Espagne et du Portugal. Thèmes, conférences, ateliers, formats, animations, opportunités pour les exposants et les sponsors... seront abordés. L'après-midi se poursuivra avec un atelier intitulé "Alexa, ouvre Hotmix Radio" ou comment développer une skill radio sur Alexa avec Olivier Riou (Hotmix Radio) et Antoine Crehalet (ADN-AI). On y parlera aussi, à 16h20, des dessous d’une série sonore immersive avec Laurence Bagot (Narrative) puis, à 16h40, de "tout ce dont votre podcast à besoin" avec le lancement de Ausha by Radioking avec Maxime Piquette (Radioking) et Thomas Deseur (Ausha).