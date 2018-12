Contact FM : une émission spéciale avec Louane

Juste avant les fêtes de Noël, Contact FM fait de nouveau plaisir à ses auditeurs en proposant une émission spéciale en direct et en public depuis le Village de Noël de Lille (dont la radio est partenaire). Dernière invitée de l’année, la chanteuse Louane, juste après sa tournée, viendra répondre aux questions de Tristan et interprètera quelques-uns de ses plus grands succès.

Dans le cadre du Grand Noël Contact FM et de la Tournée des Marchés de Noël Contact FM, 6 auditeurs ont remporté une rencontre avec l’artiste, rencontre qui se déroulera pendant l’émission.