Contact FM lance sa première édition du “Mix Contact”

La station Contact FM, basée dans le Nord, lance sa saison des événements. L’association Santé au coeur des Monts de Flandre, en partenariat avec la Ville d’Hazebrouck, organise une "color run" le dimanche 26 août 2018 afin de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer A cette occasion, Contact FM et la Ville d'Hazebrouck organisent la première édition du Mix Contact, un événement gratuit et sans invitation.Sur scène : Hugel, le DJ qui a créé le buzz en sortant le titre mythique “Bella Ciao” (34 millions de vues sur Youtube) extrait de la série série TV espagnole “La Casa de Papel” aujourd’hui la plus regardée en France et le DJ Max Parker.