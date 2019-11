Contact FM invite Soprano à Douai

Nouveau et énième rendez-vous en extérieur pour Contact FM. Lundi prochain, la radio organisera une rencontre entre ses auditeurs et Soprano. Ce sont les animateurs de l’émission matinale Arthur et Lily qui recevront le chanteur lors une interview qui sera diffusée en direct sur l’antenne de la radio. Pour participer au tirage au sort et assister ainsi à l’émission dans le public présent, les auditeurs peuvent envoyer le mot SOPRANO par SMS au 7.14.15 (0.75€ + sms).