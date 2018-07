Contact FM fait sa tournée d'été

Débutée le jeudi 12 Juillet dernier à Saint-Omer, la tournée d'été de Contact FM se poursuit jusqu'au jeudi 23 août. Après Malo-les-Bains et Liévin, Contact FM sera ce lundi 30 Juillet au Portel (Plage) de 14h à 16h. Puis, en août, à Berck (Plage centre Espace Rose des Vents) le lundi 13 août de 14h à 16h, à Saint- Quentin (Stade Marcel Bienfait) le mardi 21 Août de 14h à 16h ainsi qu'à Amiens (Parc du Grand Marais), le 23 août de 14h à 16h. Durant toute cette période, Contact FM vient donc à la rencontre de ses auditeurs les bras chargés de cadeaux.



Justement... Ses auditeurs sont aussi de plus en plus nombreux : 8 000 auditeurs de plus cette saison soit désormais 344 800 auditeurs/jour pour la première radio régionale des Hauts-France. Une hausse pour la 3a année consécutive. En 3 ans, la radio a attiré 71 500 nouveaux auditeurs soit une hausse de 26.6%.