ConnectOnAir.com : le nouveau hub des professionnels de la radio

Depuis quelques jours, les inscriptions au Salon de la Radio sont ouvertes depuis cette nouvelle interface ( ICI ). Chacun des 7 000 visiteurs, intervenants et exposants bénéficieront d’une fiche de présentation personnalisable. Une fois enregistré chacun pourra mettre à jour son profil et ses informations professionnelles, ses références, ses coordonnées et s’affilier à une ou plusieurs entreprises, etc.les inscriptions au Salon de la Radio sont ouvertes depuis cette nouvelle interface. Chacun des 7 000 visiteurs, intervenants et exposants bénéficieront d’une fiche de présentation personnalisable. Une fois enregistré chacun pourra mettre à jour son profil et ses informations professionnelles, ses références, ses coordonnées et s’affilier à une ou plusieurs entreprises, etc.