Conflit en Ukraine : les antennes de Radio France mobilisées

"Ce dispositif éditorial exceptionnel permet à Radio France de fournir une information large et vérifiée aux auditeurs, dans un contexte où les fausses informations se multiplient" expliquent un communiqué. "Face à l’urgence humanitaire, les antennes du service public relaient également les initiatives de soutien qui se mettent en place partout en France. Elles continuent également de donner la parole aux auditeurs, dans un contexte d’émotion et d’inquiétude dans toute l’Europe". Par ailleurs Radio France met aussi à l’honneur la musique et la littérature ukrainiennes ainsi que des programmations spéciales sur ses antennes. Ainsi, depuis le 24 février, près de 450 heures ont été dédiées à la guerre en Ukraine sur les antennes de Radio France et de nombreux dispositifs sont à venir.