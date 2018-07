Comprendre le streaming

La traduction littéraire du mot "streaming" évoque un flux, tel un ruisseau au courant continu qui s'écoulerait sans fin dans l'internet magique et obscur. En réalité, les fondamentaux sont bien plus terre-à-terre et les bases d'un système de streaming audio sont devenues accessibles à tout écolier curieux qui se respecte. Il n'existe pas mille stratégies pour diffuser son flux audio sur internet : soit on dispose de moyens et d'infrastructures réseau colossales pour envisager une distribution directe, soit on délègue cette lourde tâche à un opérateur de stream, un prestataire technique qui dispose de serveurs bien placés et dimensionnés, et dont l'hébergement data est le métier.



Ainsi, la station n'envoie qu'une seule fois son flux audio vers internet, même si elle ne dispose que d'une modeste connexion ADSL traditionnelle (ce qui est le cas d'une majorité écrasante de radios en France). C'est l'opérateur de stream qui assume ensuite la charge de "multiplier" ce flux audio pour en assurer sa propagation mondiale.