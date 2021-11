Comment suivre la Remote Radio Week ?

À chaque jour, sa thématique. Aujourd'hui lundi, le fil rouge sera la connexion radio. Demain mardi, on s'intéressera au studio à domicile. Mercredi, à la contribution à distance. Jeudi, à la radio sur le Cloud. Enfin vendredi, à l'éducation et l'information. Ces 5 journées seront déclinées sous la forme de débats, de discussions, de conseils d'experts, de ressources ou encore de masterclass en direct et en 4 langues : en arabe de 09h à 11h, en anglais de 12h à 14h, en français de 15h à 17h et en espagnol de 18h à 20h.L'ensemble des contenus est accessible gratuitement, et en direct, sur le site ConnectOnAir.com ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Dès leur diffusion, le public pourra aussi les retrouver en replay sur toutes nos plateformes.Plus d'infos, sur le site de la Remote Radio Week