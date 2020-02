Comment se porte le marché de la publicité digitale

Les recettes publicité digitale en France augmentent de 12% en 2019 pour atteindre 5 862 M€. Tous les leviers progressent : le Search : (+ 9%) qui représente 42% du marché et reste le levier le plus important (2 478 M€) dont 63% des recettes Search réalisées sur Mobile ; le Retail Search est en croissance de 39%, pour représenter 7.7% du Search. Le Social qui représente 25% du marché, c’est le 2e levier de la pub digitale (1 447 M€) et c’est aussi la plus forte croissance malgré un important ralentissement : la croissance a été divisée par 3 par rapport à 2018. Le Display avec +13% et qui représente 20% du marché (1 165 M€), cette croissance globale recouvre des dynamiques très contrastées. Enfin, les autres leviers avec une croissance de 7% et qui représentent une part de marché de 13%, soit

772 M€.