Comment est construite la grille d'été de France Musique ?

"Une grille d'été, elle se construit de désirs que nous avons nous, avec Stéphane Grant (délégué aux programmes et à l'antenne) et du désir des autres qui viennent nous voir pour nous proposer des projets. Elle se construit avec des "servitudes", ce que l'on appelle un éphéméride pour célébrer des anniversaires de grands noms de la musique. Et puis, elle se construit aussi au nom des fantaisies, de chose que l'on ne ferait pas forcément à l'année qu'on fera l'été et qui peuvent nous donner des idées aussi, pour, au fond, une grille à l'année".La grille d'été de France Musique est ICI