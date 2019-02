Comment contribuer à la Journée mondiale de la radio ?

Le 13 février 2019, l'Unesco célébrera la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette journée marque le moment où les citoyens du monde entier célèbrent la radio et l’impact qu’elle a sur nos vies. "La radio nous informe, nous transforme et nous unit. Elle rassemble des personnes et des communautés venant de tous les horizons, et favorise ainsi le dialogue positif en faveur du changement" souligne l'Unesco.

Plus précisément, la radio est excellent moyen pour contrer les appels à la violence et la propagation des conflits, en particulier dans les régions potentiellement plus exposées à de telles réalités. La Journée mondiale de la radio 2019 célébrera le thème "Dialogue, tolérance et paix".