Comment consomme-t-on les podcasts aux États-Unis ?

Que disent les conclusions de ce rapport "The podcast consumer 2018" ? Aux États-Unis, le podcasting enregistre toujours et encore une croissance : les auditeurs mensuels sont passés de 24% des Américains de 12 et plus à 26%, d'une année sur l'autre. Les auditeurs de podcasts sont plus susceptibles que les autres de posséder une enceinte connectée. La part de marché du podcasting a doublé en quatre ans. Deux mots sur les enceintes connectées... Dans ce rapport, elles ne sont pas oubliées. La musique et la météo sont les deux principales voies d'entrée des utilisateurs. La radio (pour la musique) et la radio (pour les infos et les émissions dites "Talk") n'arrivent qu'en 7e et 9e position.